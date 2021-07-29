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Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в нарушении соглашения о перемирии
Армия
Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в нарушении соглашения о перемирии
wikipedia.org  /  Lance Cpl. Marc Fenc / Public Domain

Баку, 29 июля. Армянские военнослужащие нарушили соглашение о прекращении огня и открыли огонь из автоматов и гранатометов, заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

Ереван и Баку при посредничестве российских миротворцев заключили договоренность о перемирии. Однако примерно в 02:45 армяне нарушили соглашение и открыли огонь по азербайджанским позициям в Гегаркуникской области, сообщили в Баку. Согласно предварительной информации, жертв нет.

«В направлении наших позиций было закинуто 10-12 единиц ручной гранаты Ф-1», — передает сайт 360tv.ru.

Ранее в Ереване сообщили о гибели трех солдат и ранении еще двух вследствие обстрелов со стороны Азербайджана. Огонь был открыт на северо-восточном участке общей границы двух стран.

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Армения азербайджан военный конфликт
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