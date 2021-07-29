«Этот день в истории». Что произошло 29 июля, праздники, факты, люди

В этот день в 1722 году армия и флот под предводительством Петра I отправились к землям Персии. Поход ознаменовал начало русско-персидской войны, которая завершилась победой России в 1723 году.

Именно 29 июля 1981 года принц Чарльз и леди Диана Спенсер узаконили свои отношения. После того, как венценосные супруги развелись в 1996 году, Диана дала скандальное интервью об изменах и предательствах обоих участников брака.

А в России в этот день обрела свое прежнее имя Тверь. С 1931 года город переименовали в Калинин в честь российского революционера, но после развала СССР ему вернули старое название. С такой инициативой выступили сами горожане и общественные организации.

Об этом и многом другом — в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».