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Снег выпал в двух регионах России 29 июля
Общество
Снег выпал в двух регионах России 29 июля
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Магадан, 29 июля. Снег накрыл два российских региона в четверг, 29 июля. Об этом рассказали пользователи в социальных сетях. Также фиксируются ночные заморозки.

Снег выпал в Магаданской области. Осадки накрыли перевал «Дедушкина лысина». Он расположен на 243-м километре дороги федерального значения «Колыма». Пользователи посетовали, что короткое лето в Магадане, похоже, подошло к завершению.

Снегопады происходят в начале августа в Магаданской области каждый год, рассказали РИА Новости в ФГБУ «Колымское УГМС». Также снег в конце июля выпал на Чукотке. Температура воздуха на арктическом побережье в регионе опустилась ниже нуля.

Жителям Бразилии ранее пообещали самую холодную зиму за всю историю метеонаблюдений. Сильный холодный фронт принесет снегопады и понижение температуры до 25 градусов мороза.

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