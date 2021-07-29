Звезда «Маленькой Веры» Андрей Соколов рассказал о расставании с третьей женой

Москва, 29 июля. Известный российский актер Андрей Соколов впервые рассказал о расставании с третьей женой Ольгой спустя шесть лет. Им удалось сохранить хорошие отношения ради дочери.

Звезда фильма «Маленькая Вера» не любит делиться подробностями своей личной жизни, однако для телеканала «Россия-1» решил сделать исключение. Спустя годы после развода артист с теплотой отзывается о бывшей избраннице и благодарит за совместного ребенка. Он отметил, что у каждого из них своя жизнь, но несмотря на это, они прекрасно общаются.

«На каком-то этапе к нам с Ольгой пришло понимание того, что надо выстраивать отношения ради дочки. Конечно, я не прав во многих ситуациях, не умаляю свою вину, но я рад, что нам удалось удержаться на краю и не перейти за черту невозврата. Сейчас, слава богу, все хорошо!» — откровенно рассказал Соколов в эфире передачи «Судьба человека».

Известный артист добавил, что чувствует себя абсолютно счастливым человеком, поскольку каждый его день является особенным. Он уверен, что очень многое для него еще впереди.

«Я очень счастливый человек, у меня потрясающая дочка, с уважением отношусь к Ольге. Если дальше что-то произойдет — буду только рад. Каждый день моей жизни особенный, как бы банально это не звучало», — отметил артист.

Ранее стало известно о возможном разводе звезды тревел-шоу «Орел и решка» Жанны Бадоевой. На это телеведущая намекнула во время очередного общения с поклонниками в соцсети.