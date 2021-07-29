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Житель Ленобласти убил водителя за неправильную парковку

  /   Обновлено: 29 июля 2021 10:06
Происшествия
Житель Ленобласти убил водителя за неправильную парковку
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 29 июля. Сотрудники полиции задержали жителя Ленобласти, подозреваемого в убийстве водителя из-за неправильной парковки автомобиля.

Инцидент произошел в Токсово. По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту несколько колото-резаных ранений и сбежал. Потерпевший скончался в больнице.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе следственно-оперативных мероприятий был изобличен и задержан гражданин 1961 года рождения. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Похожий случай произошел в Орске. Молодой человек поссорился с охранником автостоянки и ударил его ножом, ранение оказалось смертельным, сообщало РИА56.

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Все новости / Происшествия / Житель Ленобласти убил водителя за неправильную парковку
ленобласть убийство парковка
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