Доллар укрепился к рублю на старте сессии Московской биржи

, 29 июля. Торги на Московской бирже открылись ростом курса доллара к рублю, следует из данных площадки.

Так, биржевой курс американской валюты прибавил 25 копеек и составил 73,72 рубля за доллар. Тем временем курс европейской валюты остался неизменным и составил 87,01 рубля за денежную единицу, сообщает ТАСС.

Определенным импульсом для движения российской валюты в ближайшее время может стать заявление Федеральной резервной системы США, пишет ФАН. Поддержку рублю оказывают высокие и стабильные цены на нефть. После повышения ключевой ставки Центробанка он сохраняет привлекательность.