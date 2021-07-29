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Посол Китая в США заявил, что отношения двух государств находятся в критической точке
Политика
Посол Китая в США заявил, что отношения двух государств находятся в критической точке
pixabay.com

Вашингтон, 29 июля. Отношения Китая и США находятся в критической точке, но они не только сталкиваются с угрозами, но и обладают потенциалом.

Соответствующее заявление сделал новый китайский посол в Соединенных Штатах Цинь Ган во время общения с журналистами. По его словам, то, по какому пути будут развиваться взаимоотношения, важно для благополучия народов государств и будущего всего мира.

«Китайско-американские отношения находятся в новой критической точке, сталкиваются с большим количеством трудностей и вызовов, но вместе с тем обладают огромными возможностями и потенциалом», — подчеркнул Ган.

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен на прошедшей встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом выступил в поддержку исследований происхождения коронавируса. Саммит состоялся в Кувейте.

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сша китай Ган
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