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Пригожин пожалел сотрудника Bellingcat Грозева
Общество
Пригожин пожалел сотрудника Bellingcat Грозева
TACC  /  Михаил Метцель

Санкт-Петербург, 29 июля. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на очередной перенос фильма Bellingcat о задержанных в Белоруссии россиянах.

Днем ранее стало известно, что Bellingcat вновь переносит дату премьеры «расследования» о задержании 33 россиян в Белоруссии в июле 2020 года. Об этом заявил сотрудник организации Христо Грозев. Изначально «расследование» планировали выпустить в марте, затем его перенесли на апрель и май. По последней информации, фильм должен был выйти 29 июля, но этого вновь не произойдет.

Перенос премьеры прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин, который высказался о Bellingcat и их «расследованиях».

«Как я уже и говорил, нет ничего проще, чем накидывать дерьмо на вентилятор и выпускать фейки. А вот заниматься серьезными расследованиями достаточно сложно, особенно когда в результате проделанной работы ты приходишь не к тому выводу, который от тебя требуют твои кураторы. И тогда лучший выход — спрятать голову в песок, как это делают страусы. Хотя Христо тоже можно понять, ведь то что хозяева скажут, он должен отработать, поэтому, Грозев, держись!» — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее редакция Федерального агентства новостей (ФАН) выяснила, что существует не менее двух версий фильма. Весной «расследование» не вышло — так решили кураторы журналиста Христо Грозева из ЦРУ. Блок на публикацию был поставлен из-за поменявшейся политической ситуации на Украине.

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Евгений Пригожин bellingcat христо гроздев
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