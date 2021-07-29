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Анонимы сообщили о «минировании» 45 детских садов в Иркутске
Происшествия
Анонимы сообщили о «минировании» 45 детских садов в Иркутске
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Иркутск, 29 июля. Анонимы сообщили об угрозах взрыва в 45 детских садах. В настоящее время дошкольные учреждения работают в штатном режиме.

Информация о взрывчатых устройствах поступила в адрес детских садов ночью. Неизвестный разослал письма на электронную почту. Министр образования Иркутской области Максим Парфенов заявил, что ситуация находится на контроле.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки. Парфенов подчеркнул, что допуск посторонних лиц на территорию детских садов не пускают. Личность злоумышленника устанавливается полицией.

Власти Новокузнецка приняли решение об эвакуации детей из детских садов из-за сообщений о минировании. Также в соцсетях очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На роликах видно, что образовательные учреждения обследователи правоохранители, сообщала газета A42.RU.

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иркутск минирование детсад
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