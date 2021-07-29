Оргкомитет открыл расследование в отношении журналиста, оскорбившего Медведева

Токио, 29 июля. Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио начал расследование в отношении журналиста из Чили, который провоцировал своими вопросами теннисиста Даниила Медведева.

Представитель южноамериканских СМИ назвал российских олимпийцев в Токио - «читерами». Инцидент произошел после матча третьего круга теннисного турнира между Даниилом Медведевым и Фабио Фоньини. Россиянин попросил оргкомитет больше не допускать чилийца на пресс-конференции. Олимпийский комитет России ранее пообещал, что отправит письмо в МОК с просьбой разобраться в случившемся.

«Мы получили ответ от Оргкомитета на наш запрос относительно инцидента в микст-зоне после матча Медведева. Оргкомитет начал расследование», — приводит слова из заявления ОКР «РИА Новости»

Ранее стало известно, что представительница России Евгения Чикунова успешно квалифицировалась в финал Олимпийских игр в плавании на 200 метров брассом. Спортсменка финишировала с результатом 2 минуты 20,57 секунды и вышла в финальный этап со второго места.