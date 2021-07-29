Дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье направлено в суд

Москва, 29 июля. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дето о ДТП с военной колонной в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.

Заместитель генпрокурора утвердил заключение по уголовному делу в отношении водителя Ивана Гаврикова. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой по неосторожности гибель двух и более лиц. Дело передано в Красногорский городской суд Московской области, передает ТАСС со ссылкой на заявление надзорного органа.

Инцидент произошел 12 января 2021 года. Водитель за рулем грузового автомобиля «Тонар» спровоцировал аварию. В результате происшествия погибли четыре человека, еще 40 пострадали.

Управление ГИБДД Ростовской области ранее сообщило об аварии двух легковых автомобилей на автотрассе М-4. После столкновения один человек погиб, двое получили травмы.