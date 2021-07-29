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Россия попросила США и Украину не препятствовать резолюции против героизации нацизма
Политика
Россия попросила США и Украину не препятствовать резолюции против героизации нацизма
pixabay.com

Москва, 29 июля. Россия призвала США и Украину поддержать в Генассамблее ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

Соответствующее сообщение распространило российское посольство в Вашингтоне. Сотрудники генконсульства отметили, что Москва на ежегодной основе представляет резолюцию Генассамблеи ООН «О борьбе с героизацией нацизма, неонацизма».

«Только США и Украина против нее. Надеемся, что они пересмотрят свою позицию», — говорится в сообщении.

Ранее журналист и политический обозреватель Владимир Корнилов заявил, что нацизм является нормой жизни для украинского общества. По его словам, на территории соседней от России страны в течение последних нескольких лет прокатилась мощная волна «бандеризации».

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