Экс-нападающий «Динамо» Яшкин подписал контракт с «Аризоной»

Финикс, 29 июля. Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин подписал однолетнее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Аризона», сообщает официальный сайт «койотов».

Контракт между американской командой и хоккеистом подписан сроком на один сезон до 1 июля 2022 года. Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг считает, что Яшкин добавит «Койотис» атакующего потенциала в игре.

«Мы очень рады подписать контракт с Дмитрием. Это большой, сильный, опытный форвард, который очень хорошо сыграл последние два сезона в КХЛ», — приводит слова Армстронга официальный сайт «Аризоны».

Дмитрий Яшкин в предыдущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провел 58 матчей, в которых набрал 60 (38+22) очков. Чешский форвард вместе с «Динамо» добрался до полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина, где москвичи проиграли серию СКА со счетом 1:4.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин останется в «Вашингтоне» до 2026 года. Сумма нового договора оценивается, по некоторым данным, в 47,5 млн долларов, 34 млн долларов из которых — бонусы.