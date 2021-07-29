В США заявили, что данные о случаях коронавируса в стране могут быть ниже реальных

Вашингтон, 29 июля. Реальное количество случаев заражения коронавирусом в США может превышать официальную статистику примерно на 60%. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты из Вашингтонского университета провели исследование, в ходе которого проанализировали уровень распространения COVID-19. Для этого применялась статистическая модель с различными переменными, в том числе данными о подтвержденных случаях, смертности и проведенных тестированиях. Об этом сообщает The Hill.

Так, исследователи выяснили, что к 7 марта 2021 года число заболевших в стране достигло около 65 млн человек. При этом в среднем только один из 2,3 случая заражения выявлялся благодаря тестам. Как следствие, 60% всех случаев не были засчитаны в статистике.

Ученые из США ранее нашли способ определять тяжесть последствий коронавируса еще на ранней стадии. Для анализа достаточно мазка из носа пациента.