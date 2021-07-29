Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 10:20
10:20
Общество
У черных лебедей из Московского зоопарка появился птенец
10:20
Общество
Новую инфекционную больницу построят в Перми за 2,1 млрд рублей
10:17
Наука
Палеонтологи из США обнаружили останки древнего краба с сохранившимся мозгом
10:16
Общество
Тульская пшеница будет экспортироваться в Грецию
10:13
Политика
Пашинян указал на напряженную обстановку на границе Армении и Азербайджана
10:11
Политика
Захарову рассмешил рассказ Тихановской о «печеньках» от Байдена
10:10
Армия
ВКС России в ближайшее время получат первую партию «Прометеев»
10:09
Политика
Володин обсудил с Франклином Грэмом традиционные семейные ценности
10:09
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему санкции против Крыма оказались бессмысленны
10:06
Армия
Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в нарушении соглашения о перемирии
Все новости

В США заявили, что данные о случаях коронавируса в стране могут быть ниже реальных

  /   Обновлено: 29 июля 2021 09:57
Общество
В США заявили, что данные о случаях коронавируса в стране могут быть ниже реальных
pixabay.com

Вашингтон, 29 июля. Реальное количество случаев заражения коронавирусом в США может превышать официальную статистику примерно на 60%. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты из Вашингтонского университета провели исследование, в ходе которого проанализировали уровень распространения COVID-19. Для этого применялась статистическая модель с различными переменными, в том числе данными о подтвержденных случаях, смертности и проведенных тестированиях. Об этом сообщает The Hill.

Так, исследователи выяснили, что к 7 марта 2021 года число заболевших в стране достигло около 65 млн человек. При этом в среднем только один из 2,3 случая заражения выявлялся благодаря тестам. Как следствие, 60% всех случаев не были засчитаны в статистике.

Ученые из США ранее нашли способ определять тяжесть последствий коронавируса еще на ранней стадии. Для анализа достаточно мазка из носа пациента.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В США заявили, что данные о случаях коронавируса в стране могут быть ниже реальных
сша исследование коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru