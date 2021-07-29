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Жителей Аляски предупредили об угрозе цунами

  /   Обновлено: 29 июля 2021 09:54
Происшествия
Жителей Аляски предупредили об угрозе цунами
pixabay.com

Джуно, 29 июля. Землетрясение магнитудой 8,1 произошло на Аляске. Центр по предупреждению о цунами в США (NWS) объявил угрозу к юго-востоку от поселения Чигник.

Изначально Геологическая служба США (USGS) сообщала, что мощность землетрясения составляла 7,3. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Несколько дней назад сейсмическую активность зафиксировали в Тихом океане у побережья Королевства Тонга. Магнитуда подземных толчков составила 5,5. Эпицентр находился в 600 км от столицы Нукуалофа, где проживают свыше 22 тысяч человек.

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