Жителей Аляски предупредили об угрозе цунами

Джуно, 29 июля. Землетрясение магнитудой 8,1 произошло на Аляске. Центр по предупреждению о цунами в США (NWS) объявил угрозу к юго-востоку от поселения Чигник.

Изначально Геологическая служба США (USGS) сообщала, что мощность землетрясения составляла 7,3. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Несколько дней назад сейсмическую активность зафиксировали в Тихом океане у побережья Королевства Тонга. Магнитуда подземных толчков составила 5,5. Эпицентр находился в 600 км от столицы Нукуалофа, где проживают свыше 22 тысяч человек.