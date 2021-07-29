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Российские ученые обнаружили препарат для лечения опасного заболевания мозга
Общество
Российские ученые обнаружили препарат для лечения опасного заболевания мозга
pixabay.com  /  geralt

Красноярск, 29 июля. Препараты для лечения болезни Альцгеймера могут эффективно применяться против спиноцеребеллярной атаксии первого типа, считают ученые.

Группа специалистов Северо-Восточного университета и Красноярского государственного медицинского университета изучила свойства препарата для лечения болезни Альцгеймера, действующим веществом в котором выступает мемантин. Описание результатов исследования приведено на портале «Годнауки.рф».

Как утверждают ученые, данное вещество может использоваться в лечении больных, страдающих от спиноцеребеллярной атаксии первого типа (СЦА-1). Это заболевание является наследственным и обычно проявляется у пациентов в возрасте 30 лет. Основным симптомом считается потеря координации, что объясняется поражением мозжечка.

Как сообщалось ранее, израильские ученые создали специальный датчик, позволяющий восстанавливать чувствительность нервов. Его эффективность была проверена на лабораторных крысах.

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