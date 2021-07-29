Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 10:20
10:17
Наука
Палеонтологи из США обнаружили останки древнего краба с сохранившимся мозгом
10:16
Общество
Тульская пшеница будет экспортироваться в Грецию
10:13
Политика
Пашинян указал на напряженную обстановку на границе Армении и Азербайджана
10:11
Политика
Захарову рассмешил рассказ Тихановской о «печеньках» от Байдена
10:10
Армия
ВКС России в ближайшее время получат первую партию «Прометеев»
10:09
Политика
Володин обсудил с Франклином Грэмом традиционные семейные ценности
10:09
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему санкции против Крыма оказались бессмысленны
10:06
Армия
Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в нарушении соглашения о перемирии
10:05
Общество
Снег выпал в двух регионах России 29 июля
10:03
Шоу-бизнес
Звезда «Маленькой Веры» Андрей Соколов рассказал о расставании с третьей женой
Все новости

Налоговая служба сможет оперативно блокировать имущество должников

  /   Обновлено: 29 июля 2021 09:52
Экономика
Налоговая служба сможет оперативно блокировать имущество должников
nalog.ru/rn60  /  Пресс-служба УФНС России по Псковской области

Москва, 29 июля. Минфин РФ, а также Федеральную налоговую службу могут наделить правом на оперативную блокировку имущества должников до результатов налоговой проверки.

Отмечается, что в случае вступления инициативы в силу, признаки предполагаемого ухода от налогов будут выявляться по определенному «риск-ориентированному подходу», пишет «Ведомости».

Сейчас с момента начала налоговой проверки «уклонисты» могут продать свое имущество, вывести капитал и провести процедуру банкротства. Инициатива нацелена на пресечение данной практики.

Росстат ранее сообщил о росте реальных доходов населения России во втором квартале текущего года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Налоговая служба сможет оперативно блокировать имущество должников
минфин имущество фнс должники
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru