Налоговая служба сможет оперативно блокировать имущество должников

Москва, 29 июля. Минфин РФ, а также Федеральную налоговую службу могут наделить правом на оперативную блокировку имущества должников до результатов налоговой проверки.

Отмечается, что в случае вступления инициативы в силу, признаки предполагаемого ухода от налогов будут выявляться по определенному «риск-ориентированному подходу», пишет «Ведомости».

Сейчас с момента начала налоговой проверки «уклонисты» могут продать свое имущество, вывести капитал и провести процедуру банкротства. Инициатива нацелена на пресечение данной практики.

Росстат ранее сообщил о росте реальных доходов населения России во втором квартале текущего года.