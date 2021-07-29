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Турция намерена продолжить сотрудничество с Россией после контракта на С-400

  /   Обновлено: 29 июля 2021 09:44
Политика
Турция намерена продолжить сотрудничество с Россией после контракта на С-400
Федеральное агентство новостей

Анкара, 29 июля. Турция продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией после поставок С-400, заявил старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз.

Сотрудничество с Москвой полностью удовлетворяет потребности Анкары, включая и контракт на системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф». В связи с этим Турция намерена продолжить взаимодействие с российской стороной, передает слова советника РИА Новости. Позиция Анкары по С-400 остается максимально прозрачной и неизменной.

Россия и Турция заключили договор на поставку партии систем ПВО С-400 в 2017 году. Все боевые машины были предоставлены Анкаре в течение 2019 года. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о намерении Анкары приобрести новую партию С-400. Рособоронэкспорт ранее уже подготовил проект соглашения о поставке дополнительного комплекта систем.

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турция с-400 пво
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