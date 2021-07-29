Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 10:20
10:20
Общество
Новую инфекционную больницу построят в Перми за 2,1 млрд рублей
10:17
Наука
Палеонтологи из США обнаружили останки древнего краба с сохранившимся мозгом
10:16
Общество
Тульская пшеница будет экспортироваться в Грецию
10:13
Политика
Пашинян указал на напряженную обстановку на границе Армении и Азербайджана
10:11
Политика
Захарову рассмешил рассказ Тихановской о «печеньках» от Байдена
10:10
Армия
ВКС России в ближайшее время получат первую партию «Прометеев»
10:09
Политика
Володин обсудил с Франклином Грэмом традиционные семейные ценности
10:09
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему санкции против Крыма оказались бессмысленны
10:06
Армия
Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в нарушении соглашения о перемирии
10:05
Общество
Снег выпал в двух регионах России 29 июля
Все новости

Ученые с Алтая обнаружили эффективность борщевика против псориаза
Наука
Ученые с Алтая обнаружили эффективность борщевика против псориаза
 /  Наталья Сучкова

Москва, 29 июля. Специалисты из Алтайского государственного университета (АлтГУ) обнаружили неожиданно полезные свойства у борщевика, оказавшегося эффективным в борьбе с псориазом.

Ученые создали вытяжку из этого растения, которую можно применять для лечения кожных заболеваний. В листьях и плодах борщевика Сосновского содержится большое количество эфирных масел с фуранокумаринами в составе, благодаря которым становится возможным купирование болезней.

Исследователи сейчас занимаются поиском самого эффективного метода изготовления вытяжки, при котором максимально сохранятся все полезные свойства. Так, уже были опробованы возможности экстрактора Сокслета, а также тестируются метод водно-динамического титрования и субкритический способ извлечения.

Ревматолог Алена Загребнева ранее рассказала о главных симптомах псориатического артрита. Этот недуг можно распознать по состоянию ногтей и воспалению суставов.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ученые с Алтая обнаружили эффективность борщевика против псориаза
алтай борщевик псориаз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru