Ученые с Алтая обнаружили эффективность борщевика против псориаза

Москва, 29 июля. Специалисты из Алтайского государственного университета (АлтГУ) обнаружили неожиданно полезные свойства у борщевика, оказавшегося эффективным в борьбе с псориазом.

Ученые создали вытяжку из этого растения, которую можно применять для лечения кожных заболеваний. В листьях и плодах борщевика Сосновского содержится большое количество эфирных масел с фуранокумаринами в составе, благодаря которым становится возможным купирование болезней.

Исследователи сейчас занимаются поиском самого эффективного метода изготовления вытяжки, при котором максимально сохранятся все полезные свойства. Так, уже были опробованы возможности экстрактора Сокслета, а также тестируются метод водно-динамического титрования и субкритический способ извлечения.

Ревматолог Алена Загребнева ранее рассказала о главных симптомах псориатического артрита. Этот недуг можно распознать по состоянию ногтей и воспалению суставов.