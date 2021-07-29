Эффектный трюк России со стелс-беспилотниками озадачил американских журналистов

Вашингтон, 29 июля. Модифицированный российский самолет Су-57 получит возможность управлять группой беспилотников, в связи с чем к разработчикам возникает много вопросов, пишет The National Interest.

Ранее в России анонсировали создание двухместной версии Су-57, которая, как предполагалось изначально, должна была стать экспортным вариантом этой машины. Позже стало известно, что истребитель будет использоваться для управления роем тяжелых стелс-беспилотников типа «Охотник». Этот эффектный трюк озадачил американских журналистов, пишет «ПолитРоссия».

«Остается неясным, планировалось ли все это изначально, или «Сухой» вынужден разрабатывать командирский вариант Су-57 лишь после того, как стало понятно, что одноместная версия самолета не сможет справится с дроном. Также возникает отдельный, но не менее важный вопрос — способен ли стандартный одноместный Су-57 управлять беспилотниками «Охотник»?» — говорится в публикации.

Американские аналитики также не исключают, что в России разработают сразу несколько модификаций двухместного Су-57. Первая будет поставляться на зарубежные рынки, а вторая будет использоваться для управления дронами.

Ранее сообщалось, что летчик, сидящий за штурвалом нового российского истребителя Су-57, сможет управлять боевым самолетом при помощи глаз. Технология разрабатывается специально для данного самолета. По информации сайта 360tv.ru, Су-57 будет вести с собой от двух до четырех «Охотников».