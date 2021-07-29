Названы неочевидные симптомы сердечного приступа

Москва, 29 июля. Традиционно признаками сердечного приступа являются боли в области груди и затрудненное дыхание, но существует ряд нетипичных симптомов, указывающих на этот недуг.

Медики рекомендуют обращать внимание на изменения, которые могут отражаться на состоянии кожи. Хоть орган и расположен глубоко внутри тела, однако симптомы приближающейся проблемы можно распознать по наружным признакам.

Специалисты отмечают, что к ним обычно относят отечность в ногах. Также пациенты, которые испытывают проблемы с сердцем, замечают на коже сосудистые звездочки. Врачи рассказывают, что возможно проявление жемчужно-восковых пятен, а также возникновение болезненных поражений коричнево-красного цвета. У пациентов, которые страдают болезнями сердца, отмечают красные или фиолетовые полосы на ногах.

Как сообщалось ранее, перечислены изменения кожи, которые указывают на болезнь печени. Об этом рассказали специалисты британской службы здравоохранения NHS.