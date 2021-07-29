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Американские ученые нашли способ подавлять алкоголизм
Наука
Американские ученые нашли способ подавлять алкоголизм
flickr.com  /  @Leo Reynolds

Вашингтон, 29 июля. Способ, который позволяет притуплять алкогольную зависимость с помощью двух препаратов, обнаружили исследователи из США.

Эксперимент провели на лабораторных грызунах. Комбинация из двух препаратов Rapablock и Rapalink-1 оказалась способна подавлять алкоголизм у мышей, выяснили специалисты.

Белок mTORC1 связан с развитием различных форм наркотической зависимости, в том числе алкогольной. Медикаменты подавляют этот «белок алкоголизма» в клетках головного мозга животных. Ученые надеются, что комбинация позволит лечить не только алкогольную, но и другие формы зависимости.

Пользу от малых доз алкоголя для сердца ранее опровергли. Мнением поделился психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Руслан Исаев.

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