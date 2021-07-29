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Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки курсантов на самолетах Ил-76 под Псковом
Армия
Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки курсантов на самолетах Ил-76 под Псковом
Федеральное агентство новостей

Псков, 29 июля. Пилоты военно-транспортной авиации провели подготовительные полеты на Ил-76. Видео подготовки опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Курсанты пятого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища отработали полеты на транспортных самолетах Ил-76. Выпускники находились в составе экипажей на должности помощников командиров. Опытные инструкторы руководили действиями молодых летчиков. Практика будет длиться четыре месяца.

Курсанты отработали взлет, посадку полет по заданному маршруту, взаимодействие с руководящей группой, заход на второй круг, подъем с аэродрома методом «конвейера». Всего в авиаполках военно-транспортной авиации проходят подготовку около 100 курсантов.

Экипажи истребительной авиации Ленинградского объединения ВКС РФ и ПВО ранее провели воздушный бой в небе над Тверской областью. Летчики пилотировали истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Также истребители Су-30 сопроводили самолет Boeing P-8 Poseidon над Черным морем, пишет сайт 360tv.ru.

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подготовка курсанты ил-76
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