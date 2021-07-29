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Турецкие спасатели эвакуировали 18 населенных пунктов из-за лесных пожаров

  /   Обновлено: 29 июля 2021 09:17
Происшествия
Турецкие спасатели эвакуировали 18 населенных пунктов из-за лесных пожаров
pxhere.com

Анталья, 29 июля. Лесные пожары продолжают бушевать в турецкой Анталье. Спасатели эвакуировали жителей 18 населенных пунктов, один человек погиб, сообщили местные власти.

Возгорание в районе Манавгат, который находится недалеко от курорта Сиде, удалось взять под контроль. Сотрудники экстренных служб продолжают бороться со стихией.

Огонь охватил лесной массив в турецкой провинции Анталья. К тушению уже привлекли авиацию. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, густой дым окутал жилые районы и побережье. Пострадали по меньшей мере 53 человека.

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турция пожары анталья
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