Турецкие спасатели эвакуировали 18 населенных пунктов из-за лесных пожаров

Анталья, 29 июля. Лесные пожары продолжают бушевать в турецкой Анталье. Спасатели эвакуировали жителей 18 населенных пунктов, один человек погиб, сообщили местные власти.

Возгорание в районе Манавгат, который находится недалеко от курорта Сиде, удалось взять под контроль. Сотрудники экстренных служб продолжают бороться со стихией.

Огонь охватил лесной массив в турецкой провинции Анталья. К тушению уже привлекли авиацию. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, густой дым окутал жилые районы и побережье. Пострадали по меньшей мере 53 человека.