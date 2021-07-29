Может ли искусство решать проблемы насилия, расскажет художник Тина Хмельницкая

Может ли искусство эффективно решать проблемы насилия или гендерного равноправия? Могут ли представители современной российской элиты обойтись без ювелирных украшений стоимостью в миллионы долларов? Как сохранить нашу планету, сократив излишнее потребление со стороны богатых?

Существует стереотип, что украшения — это всегда дорого-богато, а ведь дизайнерские аксессуары могут быть сделаны из пластика и при этом выглядеть эффектнее. Об этом в студии пресс-центра Медиагруппа «Патриот» расскажет художник, ювелир и благотворитель Тина Хмельницкая.

Пресс-конференция состоится 29 июля, в четверг, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы. Вопросы также можно заблаговременно прислать в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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Контакты пресс-центра «Патриот»:

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