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Может ли искусство решать проблемы насилия, расскажет художник Тина Хмельницкая

  /   Обновлено: 29 июля 2021 10:14
Общество
Может ли искусство решать проблемы насилия, расскажет художник Тина Хмельницкая
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Может ли искусство эффективно решать проблемы насилия или гендерного равноправия? Могут ли представители современной российской элиты обойтись без ювелирных украшений стоимостью в миллионы долларов? Как сохранить нашу планету, сократив излишнее потребление со стороны богатых?

Существует стереотип, что украшения — это всегда дорого-богато, а ведь дизайнерские аксессуары могут быть сделаны из пластика и при этом выглядеть эффектнее. Об этом в студии пресс-центра Медиагруппа «Патриот» расскажет художник, ювелир и благотворитель Тина Хмельницкая.

Пресс-конференция состоится 29 июля, в четверг, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы. Вопросы также можно заблаговременно прислать в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894.

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55.

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