«Раньше его не слушали»: почему кузины поддержали принца Гарри в написании мемуаров

Лондон, 29 июля. Скандальные Сассекские по-прежнему являются самыми главными поставщиками инфоповодов в королевской семье. Принц Гарри в очередной раз заявил о том, что готовит к выходу свои мемуары. Они должны будут выйти в конце 2022 года, пишет Marie Claire.
Эта информация еще во время первого заявления не на шутку испугала Виндзоров. Ведь их герцог Сассекский о своих планах заранее не предупреждал. По данным некоторых британских СМИ, принц Чарльз и другие королевские особы насторожились. Ведь теперь их имидж может значительно пострадать.
Как сообщает Mail on Sunday, кузины Гарри — принцесса Беатрис и принцесса Евгения — прекрасно понимают родственника.
«Они считают, что откровенные высказывания Гарри могли быть спровоцированы тем, что раньше его голос и мнение редко были услышаны в королевской семье», — докладывает придворный источник.
Также, по его данным, младшего сына принца давно отнесли к шутникам, и если вдруг он затронет серьезный вопрос, то все просто закатят глаза.
Кузины Гарри удивились тому, что Гарри совершил сделку с издательством Penguin Random House. Как сообщает источник Daily Mail, эмоциональная суматоха, сопровождающая ожидание, которое планируется более чем год, окажется мучительной. Не удивительно, что даже самые близкие к наследнику королевского престола родственники, принцессы Евгения и Беатрис немного в шоке от его затей.
Как сообщает другой королевский эксперт, Ричард Фицуильямс, непредсказуемость Гарри позволит использовать книгу как метод воздействия на королевскую семью.
«Они стали мошенниками, — уточняет эксперт. — Это факт. Это невероятно тревожно, потому что они совершенно непредсказуемы. Все возможно».
Букингемский дворец уже открестился от любого рода комментариев на данную тему. Там заявили, что все вопросы о книге принца Гарри необходимо задать ему лично.
Гарри с раннего детства был очень дружен с Евгенией. И даже после того, как Сассекские покинули королевскую семью, родственники продолжали тепло общаться. Младшая дочь герцога Йоркского известна как самый неконфликтный член монаршей династии, умеющий сохранять доброжелательность, несмотря ни на что.
Ранее сообщалось, как Гарри познакомил Меган Маркл и принцессу Евгению.