«Раньше его не слушали»: почему кузины поддержали принца Гарри в написании мемуаров

Лондон, 29 июля. Скандальные Сассекские по-прежнему являются самыми главными поставщиками инфоповодов в королевской семье. Принц Гарри в очередной раз заявил о том, что готовит к выходу свои мемуары. Они должны будут выйти в конце 2022 года, пишет Marie Claire.

Эта информация еще во время первого заявления не на шутку испугала Виндзоров. Ведь их герцог Сассекский о своих планах заранее не предупреждал. По данным некоторых британских СМИ, принц Чарльз и другие королевские особы насторожились. Ведь теперь их имидж может значительно пострадать.