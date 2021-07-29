Замглавы Роскачества Саратцева поделилась способами выбора полезной соли

Москва, 29 июля. Употребляемая в пищу соль должна содержать в себе достаточное количество йода. Об этом сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Важной чертой при выборе такого товара в магазине является наличие на упаковке соли российского Знака качества. Покупать продукт можно по ГОСТ Р (национальный стандарт Российской Федерации), передает агентство «Прайм«. Однако стоит обращать внимание и на другие признаки.

«В соли мелкого помола йод более стабилен. Содержание йода должно быть не менее 40+15мкг/г. На момент покупки срок годности продукта должен составлять не менее 9 месяцев. По истечении этого срока соль не испортится, но и йодированной уже не будет», — объяснила Саратцева.

Недавно российские производители соли столкнулись с дефицитом полувагонов. Это может грозить срывом поставок, говорится в докладе «Руспродсоюза», адресованного Минтрансу РФ.