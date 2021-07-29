Солисты знаменитого дуэта Orisha Sound выступят в медиацентре «Патриот»

Солисты дуэта Orisha Sound Ориша Марлен Пельцер и Кадин Шелдон Уильямс проведут пресс-конференцию в медиацентре «Патриот».

Музыканты Orisha Sound — уникальный коллектив из Лос-Анджелеса и Ямайки, популярный на Карибах, в Европе, Великобритании и США. Их зажигательные ритмы покорили хит-парады MTV и завоевали международные награды World Music Awards 2020 и Best People Awards. Orisha Sound работали с такими известными музыкантами, как Стиви Уандер, Флоу Райда, Снуп Дог, Сизла, Бини Мэн и многими другими.

В 2020 году Orisha Sound устроили большой гастрольный тур по России. Они продолжают навещать нашу страну. Дуэт объединился с российским государственным учреждением St Petersburg Concerts для выступления на первом мультикультурном фестивале современного искусства в мае этого года в Санкт-Петербурге.

Пресс-конференция Ориши Марлен Пельцер и Кадин Шелдон Уильямса состоится 29 июля, в четверг, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать свои вопросы. Их также можно озвучить удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, они обязательно прозвучат в эфире со ссылкой на ваше издание.

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