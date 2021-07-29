Точность ПЦР-тестов за время пандемии COVID-19 достигла 90%

Москва, 29 июля. Надежность ПЦР-тестов в начале пандемии COVID-19 вызывала сомнения, но за полтора года их существенно усовершенствовали. Теперь точность результатов составляет 80-90%.

Диагностика с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР) считается самым надежным методом выявления инфекции. В начале распространения коронавируса точность тестов была невелика, только 55-60%, рассказал радио Sputnik сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов Депздрава Москвы Игорь Цикорин.

«Потом пришли к 80% и больше, сейчас уровень точности ПЦР-теста около 80-90%. [...] Вероятность ложного теста остается, поэтому, когда человек болеет, то при выздоровлении берут два ПЦР-теста с интервалом по времени», — отметил специалист.

Роспотребнадзор ранее предложил более экономный и оперативный способ изучения новых мутаций коронавируса. Ученые также планируют использовать новый подход в тестировании, чтобы иметь возможность определять штамм, которым заразился человек.