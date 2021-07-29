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Вдова президента Гаити вместе с детьми покинула страну
Общество
Вдова президента Гаити вместе с детьми покинула страну
Global Look Press  /  Dal Pozzolo/Spaziani

Порт-о-Пренс, 29 июля. Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин вместе с детьми покинула страну и уехала в США. Об этом сообщают местные СМИ.

Семья бывшего главы государства в среду улетела в американский штат Флорида. В США супруга руководителя страны планирует продолжить свое лечение после полученного от нападения ранения.

Президент Гаити Жовенель Моиз погиб в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Он получил тяжелое ранение, которое повлияло на смерть главы государства. Похороны политика прошли 23 июля. Правоохранительные органы уже задержали 28 подозреваемых в убийстве Моиза. Среди них оказались 26 граждан Колумбии.

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сша гаити моиз
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