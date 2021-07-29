Газзаев: дзюдоистка Таймазова должна стать примером для российских футболистов

Москва, 29 июля. Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев отреагировал на выступление дзюдоистки Мадины Таймазовой на Олимпиаде в Токио. Спортсменке удалось завоевать бронзовую медаль.

Таймазова принесла сборной России бронзу в весовой категории до 70 килограммов. В матче за третье место россиянка одержала волевую победу над представительницей Хорватии Барбарой Матич. Спортсменка не раз уходила от болевых приемов, а также получила травму во время поединка. Она не сдалась даже во время удушающего приема и потеряла сознание.

Газзаев восхитился необыкновенным характером, патриотизмом и духом Таймазовой. По его мнению, российским футболистам, неудачно выступившим на чемпионате Европы, необходимо равняться на таких спортсменов, пишет ТАСС.

«Характер, который проявила Мадина, — это пример для спортсменов, представляющих все виды спорта, и в том числе футбол», — сказал Газзаев.

Шестой день Игр в Токио стартовал для российских олимпийцев удачно. Василиса Степанова и Елена Орябинская принесли команде серебряную медаль в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого.