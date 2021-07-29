Мясников объяснил опасность грейпфрутового сока и орехов

Москва, 29 июля. Некоторые продукты в больших количествах активируют процесс камнеобразования в почках. Об этом предупредил телеведущий и врач Александр Мясников.

Первым делом стоит обратить внимание на блюда с высоким содержанием животных жиров, соли и сахара. Именно эти продукты увеличивают риск образования кальциевых камней.

«Грейпфрут, если вы пьете сок из грейпфрута. Прекрасный продукт, но увеличивает склонность к камнеобразованию, как и витамин C в больших дозах», — предупредил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Он также посоветовал не злоупотреблять шпинатом, зеленью и орехами. Кальций в таблетках может стать еще одной причиной появления камней в почках.

Александр Мясников ранее перечислил скрытые симптомы приближающегося инфаркта. В список вошли боли в челюсти, шейном отделе и плече.