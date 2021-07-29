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Мясников объяснил опасность грейпфрутового сока и орехов

  /   Обновлено: 29 июля 2021 08:33
Общество
Мясников объяснил опасность грейпфрутового сока и орехов
pixabay.com/PD

Москва, 29 июля. Некоторые продукты в больших количествах активируют процесс камнеобразования в почках. Об этом предупредил телеведущий и врач Александр Мясников.

Первым делом стоит обратить внимание на блюда с высоким содержанием животных жиров, соли и сахара. Именно эти продукты увеличивают риск образования кальциевых камней.

«Грейпфрут, если вы пьете сок из грейпфрута. Прекрасный продукт, но увеличивает склонность к камнеобразованию, как и витамин C в больших дозах», — предупредил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Он также посоветовал не злоупотреблять шпинатом, зеленью и орехами. Кальций в таблетках может стать еще одной причиной появления камней в почках.

Александр Мясников ранее перечислил скрытые симптомы приближающегося инфаркта. В список вошли боли в челюсти, шейном отделе и плече.

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