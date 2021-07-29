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Роскомнадзор удалил около тысячи сайтов с продажей сертификатов о вакцинации
Общество
Роскомнадзор удалил около тысячи сайтов с продажей сертификатов о вакцинации
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 29 июля. Около тысячи сайтов были заблокированы на территории России из-за продажи фальшивых сертификатов о вакцинации. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Число удаленных сайтов за июль достигло 934 интернет-страниц. Всего за полгода показатель таких заблокированных ресурсов составил 976, предают «Известия».

Сотрудники правоохранительных органов уже изъяли более 700 сертификатов о вакцинации против COVID-19. По данному факту органы служб возбудили 60 уголовных дел.

Ответственность за такой поступок может наступить по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она предусматривает наказание (ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года) за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта поддельного официального документа.

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