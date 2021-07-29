Российские власти потратят на новую систему обучения в автошколах 20 млн рублей

Москва, 29 июля. Новые программы обучения в российских школах обойдутся правительству в 20 миллионов рублей. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

Решение об изменении подхода к обучению учеников в автошколах было принято на фоне ухудшения образовательных систем. Действующие программы были утверждены в 2013 году. За это время успели поменяться структуры экзаменов и сами правила дорожного движения, передает «Коммерсант».

Ответственным за создание новых программ обучения по итогам конкурса назначили ООО «Движение без опасности». Специалисты планируют закончить работу над основным пакетом документов к концу 2021 года. После этого проект должны утвердить в Минпросвещения РФ.

Ведомство также запланировало перевести школы на электронный документооборот. Организация уже подготовила стратегию цифровой трансформации.