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Форвард «Дженоа» Шомуродов продолжит карьеру в «Роме»

  /   Обновлено: 29 июля 2021 08:24
Спорт
Форвард «Дженоа» Шомуродов продолжит карьеру в «Роме»
wikipedia.org  /  Артем Гусев

Рим, 29 июля. Форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов переходит в аренду в итальянскую «Рому» с обязательным правом выкупа. Такую информацию сообщил журналист Николо Скира в соцсети.

Арендное соглашение будет включать обязательство выкупа футболиста за 16 млн евро. Также «Дженоа» будет иметь процент от грядущего трансфера Шомуродова в стан итальянского клуба. Контракт форварда продлится до 2026 года.

Шомуродов стал игроком «Дженоа» после ухода из «Ростова» в прошлом году. Стоимость трансфера составила 7,5 млн евро. В минувшем сезоне 26-летний футболист сыграл в Серии А 31 матч, в которых отличился восемь раз и отдал одну голевую передачу.

Тем временем петербургский «Зенит» может в скором времени попрощаться с Сердаром Азмуном. Немецкий «Байер» предложил форварду пятилетнее соглашение с зарплатой 2,8 млн евро.

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