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Последний член ГКЧП Олег Бакланов скончался в возрасте 89 лет. События дня

  /   Обновлено: 29 июля 2021 09:19
Общество
Последний член ГКЧП Олег Бакланов скончался в возрасте 89 лет. События дня
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0/Минпромторг РФ

Константина Шестакова назначили мэром Владивостока

Дума Владивостока в четверг утвердила на пост мэра города исполняющего обязанности главы Владивостока Константина Шестакова. За его кандидатуру проголосовали 30 депутатов. Шестаков, выступая перед депутатами, сообщил, что на посту мэра намерен уделить особое внимание вопросам ремонта дорог, развития общественных пространств и обеспечения комфортной среды для горожан.

Умер руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов

Последний член ГКЧП Олег Бакланов скончался в возрасте 89 лет. События дня
wikipedia.org  / CC BY-SA 4.0/Минпромторг РФ

Руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов скончался в возрасте 89 лет, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР», — написал Рогозин в своем Twitter в среду.
Бакланов родился 17 марта 1932 в Харькове. Начинал работу монтажником на Харьковском приборостроительном заводе и дослужился до должности директора. В 1976 году стал замминистра общего машиностроения, а с 1983 года — министром. Руководил ракетно-космической промышленностью СССР.

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Последний член ГКЧП Олег Бакланов скончался в возрасте 89 лет. События дня
ТАСС  / Шарифулин Валерий

Три серебряные и две бронзовые медали завоевали российские спортсмены в среду, 28 июля. Серебряными призерами стали пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Также награду данного достоинства заработали женская и мужская сборные России по баскетболу. Бронзовую медаль завоевали дзюдоистка Мадина Таймазова и спортивный гимнаст Никита Нагорный в личном многоборье. Теперь в активе сборной России 23 медали — семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. С этими показателями команда продолжает удерживать четвертое место в медальном зачете.

64 тысячи жителей Японии будут эвакуированы из-за схода оползней

Последний член ГКЧП Олег Бакланов скончался в возрасте 89 лет. События дня
Pr Scr Ruptly  / 

Более 120 человек в центральной японской префектуре Фукуи оказались заблокированы из-за схода оползней, вызванных ливнями. Дожди привели к к затоплению дорог. В некоторых местах уровень воды достигает десяти сантиметров. Местные власти утром 29 июля издали приказ об эвакуации около 64 тысяч человек в 16 районах. Как сообщает метеорологическое агентство Японии, в префектуре Фукуи прогнозируется до 150 миллиметров осадков в течение 24 часов.

 

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