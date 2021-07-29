Последний член ГКЧП Олег Бакланов скончался в возрасте 89 лет. События дня

Константина Шестакова назначили мэром Владивостока Дума Владивостока в четверг утвердила на пост мэра города исполняющего обязанности главы Владивостока Константина Шестакова. За его кандидатуру проголосовали 30 депутатов. Шестаков, выступая перед депутатами, сообщил, что на посту мэра намерен уделить особое внимание вопросам ремонта дорог, развития общественных пространств и обеспечения комфортной среды для горожан.

Умер руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов wikipedia.org / CC BY-SA 4.0/Минпромторг РФ Руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов скончался в возрасте 89 лет, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР», — написал Рогозин в своем Twitter в среду. Бакланов родился 17 марта 1932 в Харькове. Начинал работу монтажником на Харьковском приборостроительном заводе и дослужился до должности директора. В 1976 году стал замминистра общего машиностроения, а с 1983 года — министром. Руководил ракетно-космической промышленностью СССР.

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады ТАСС / Шарифулин Валерий Три серебряные и две бронзовые медали завоевали российские спортсмены в среду, 28 июля. Серебряными призерами стали пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Также награду данного достоинства заработали женская и мужская сборные России по баскетболу. Бронзовую медаль завоевали дзюдоистка Мадина Таймазова и спортивный гимнаст Никита Нагорный в личном многоборье. Теперь в активе сборной России 23 медали — семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. С этими показателями команда продолжает удерживать четвертое место в медальном зачете.