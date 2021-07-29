«Ребят больше нет»: Безруков объяснил отказ от съемок в продолжении «Бригады»

Москва, 29 июля. Российский актер Сергей Безруков заявил о нежелании возвращаться к своей роли в продолжении культовой «Бригады». Об этом он рассказал в эфире шоу «Света вокруг света».

Сергей Безруков никогда не отрекался от своего участия в телесериале «Бригада», но во второй части он сниматься не хочет. По словам актера, история Саши Белого и его друзей подошла к концу.

«Ребят больше нет. Их воскресить нельзя. Иначе это будет уже сказка, какая-то ерунда. Их выкопали, и они опять ходят. Это уже «Восставшие из ада»... Не надо», — отметил актер в беседе со Светланой Бондарчук.

Создатели «Бригады», по словам Безрукова, смогли разработать хороший образ четверых друзей и воссоздать атмосферу лихих девяностых. Сериал выходил на экраны в 2002 году. Всего он состоит из 15 эпизодов, которые охватывают события с 1989 по 2000 год.

Актер Сергей Безруков на днях стал отцом в пятый раз. Мальчика, которого назвали Василий, родила его супруга, режиссер Анна Матисон. О пополнении в семье звезда «Бригады» сообщил поклонникам в социальных сетях.