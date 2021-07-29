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Шоу-бизнес
Мужчина стал причиной громкой ссоры Канделаки и Собчак
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Мужчина стал причиной громкой ссоры Канделаки и Собчак
Шоу-бизнес
Мужчина стал причиной громкой ссоры Канделаки и Собчак
из личного архива Тины Канделаки

Москва, 29 июля. Телеведущая Ксения Собчак приревновала своего бывшего возлюбленного Сергея Капкова, когда тот наедине общался с журналистом и продюсером Тиной Канделаки.

Собчак и Канделаки были лучшими подругами и почти не расставались, пока не произошла неприятная для обеих история. Многие думали, что причиной разрыва стал совместный бизнес, но Канделаки опровергла эти слухи и в разговоре с Надеждой Стрелец. Она рассказала, что произошло на самом деле.

«На тот момент Ксения встречалась с Сергеем Капковым. Был праздник, мы с Сергеем пересеклись и решили поговорить о футболе в одном из ресторанов. Собчак Капкову на тот момент, видимо, звонила и писала, но он не ответил. И потом мне пришло совершенно гневное сообщение от нее», — поделилась звезда.

Канделаки не смогла простить подруге грубых и обидных слов. После оскорбительного сообщения дружба светских львиц прервалась.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки недавно рассекретила зарплату Юрия Дудя во время его работы на телеканале. Блогер получал вовсе не 50 тысяч рублей в месяц, как рассказывал сам, а минимум в четыре раза больше.

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ссора собчак ревность канделаки
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