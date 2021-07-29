Звезда сериала «Клан Сопрано» Рик Айелло умер от рака поджелудочной железы

Нью-Йорк, 29 июля. Американский актер Рик Айелло скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на семью кинозвезды.

Звезда телесериалов «Клан Сопрано» и «Джамп стрит» умер в одной из больниц Нью-Йорка. Врачи диагностировали у артиста рак поджелудочной железы. Болезнь победила, Рику Айелло было 65 лет.

Рик Айелло родился 31 декабря 1958 года. Его отцом был сценарист и продюсер Дэнни Айелло, умерший в 2019 году. Кроме «Клана Сопрано» Рик снимался в шоу «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Дурнушка», «Байки из склепа».

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