Полузащитник сборной Польши и «Локомотива» Крыховяк может перейти в «Краснодар»

Москва, 29 июля. Футбольный клуб «Краснодар» заинтересован в приобретении хавбека московского «Локомотива» Гжегожа Крыховяка. В настоящий момент стороны ведут переговоры.

Руководство «быков» уже связалось с представителями «железнодорожников» и объявило, что готово подписать игрока. Однако пока клубы не могут договориться о трансфере из-за высоких запросов Крыховяка по зарплате, пишет «Спорт-Экспресс».

Гжегож Крыховяк защищает цвета «Локомотива» с 2018 года. В составе красно-зеленых он провел 109 матчей, забил 23 гола. Полузащитник также является обладателем Кубка и Суперкубка России.

Ранее стало известно, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может вернуться в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). Тренер «фиалок» Винченцо Итальяно недоволен результативностью футболиста.