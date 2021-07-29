«Очень сложная»: актриса Кук раскрыла детали своей роли в приквеле «Игры престолов»

Лос-Анджелес, 29 июля. Британская актриса Оливия Кук рассказала о своем персонаже в приквеле «Игры престолов». Ей досталась роль Алисент Хайтауэр в сериале «Дом дракона».

Героиня Кук, Алисент Хайтауэр, является второй супругой короля Визериса Таргариена и дочерью правителя Отто Хайтауэра. Согласно замыслу создателей, ей предстоит бороться с домом Таргариенов за трон, чтобы передать его одному из своих сыновей.

«Она очень сложная, и я думаю, что люди захотят увидеть в ней самое худшее. Зрителям потребуется некоторое время, чтобы полностью понять ее и ее мотивы», — отметила Оливия Кук.

Действие сериала «Дом дракона» будет разворачиваться за 300 лет до событий оригинальной «Игры престолов». Проект будет посвящен истории Таргариенов. Роль Визериса Таргариена получил Падди Консидайн. Сценаристом выступил создатель романа «Пламя и кровь» Джордж Мартин.

Сервис HBO Max готовит для зрителей новые анимационные проекты по вселенной культовой «Игры престолов». Но ни один из них не будет затрагивать основной сюжет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.