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Дзюдоистка Бабинцева не смогла победить японку в 1/4 олимпийского турнира
Спорт
Дзюдоистка Бабинцева не смогла победить японку в 1/4 олимпийского турнира
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 29 июля. Российская дзюдоистка Александра Бабинцева уступила японке Сори Хамаде. Женщины состязались в четвертьфинале олимпийского турнира.

Весовая категория соперниц — до 78 кг. Бабинцева не прошла в полуфинал, в котором представительница японской команды встретится с победительницей поединка между немкой Анной-Марией Вагнер и бразильянкой Майрой Агияр.

Ранее первую медаль по дзюдо для России на Олимпиаде в Токио принесла Мадина Таймазова. Она стала бронзовым призером в весовой категории до 70 кг. В полуфинале она соревновалась со спортсменкой из Японии Тидзуру Араи. Россиянка завершила бой в сопровождении врачей из-за травмы.

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олимпиада дзюдо Бабинцева
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