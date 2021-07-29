Дзюдоистка Бабинцева не смогла победить японку в 1/4 олимпийского турнира

Токио, 29 июля. Российская дзюдоистка Александра Бабинцева уступила японке Сори Хамаде. Женщины состязались в четвертьфинале олимпийского турнира.

Весовая категория соперниц — до 78 кг. Бабинцева не прошла в полуфинал, в котором представительница японской команды встретится с победительницей поединка между немкой Анной-Марией Вагнер и бразильянкой Майрой Агияр.

Ранее первую медаль по дзюдо для России на Олимпиаде в Токио принесла Мадина Таймазова. Она стала бронзовым призером в весовой категории до 70 кг. В полуфинале она соревновалась со спортсменкой из Японии Тидзуру Араи. Россиянка завершила бой в сопровождении врачей из-за травмы.