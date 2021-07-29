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Китайцы упрекнули американскую гимнастку Байлз в «своевременном эгоизме» на ОИ

  /   Обновлено: 29 июля 2021 07:45
Спорт
Китайцы упрекнули американскую гимнастку Байлз в «своевременном эгоизме» на ОИ
instagram.com  /  @simonebiles

Пекин, 29 июля. Американка Симона Байлз отказалась выступать во время финала командного многоборья по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Китайцы этот поступок раскритиковали.

Байлз поступила «очень по-американски», бросив команду во время непростого состязания. После неудачного опорного прыжка гимнастка покинула зал и вернулась с перемотанной ногой и в спортивном костюме вместо купальника. На остальных снарядах была вынуждена выступать другая спортсменка от сборной США.

Происходящее объяснили травмой Байлз, сама же она после завершения многоборья сообщила, что все дело в «психологической проблеме», а не в физической. Поклонники спорта все еще ожидают появления американки на индивидуальном турнире.

«Какой своевременный эгоизм, отсутствие командной работы и полный индивидуализм вместо олимпийского духа — как свежо и утонченно», — заметил читатель китайского издания «Гуаньча».

«Это очень по-американски: бороться только за себя и заставлять других расплачиваться за ваши ошибки, если вы сами чем-то недовольны», — отметил пользователь Сети.

«Это уже традиция — сдаваться, если не можешь победить, будь то армия США или спортсмены», — заметил комментатор.

Победительницами командных соревнований по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио стали россиянки Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Они смогли опередить американок, несмотря на два падения с бревна.

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гимнастика китайцы байлз
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