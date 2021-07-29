Трейлер сериала «Чепелуэйт» по рассказу Кинга появился в Сети

Лос-Анджелес, 29 июля. Сервис Epix разместил на платформе YouTube трейлер хоррор-сериала «Чепелуэйт», снятый по рассказу Стивена Кинга. Главную роль исполнил Эдриан Броуди.

Действие сериала разворачивается в 1850-е годы в Америке. Капитан в отставке Чарльз Бун после смерти супруги перебирается с детьми в особняк Чепелуэйт. Ему предстоит не только познать историю своей семьи, но и побороться с темными силами.

Режиссерами сериала «Чепелуэйт» стали Берр Стирс, Рэйчел Лайтермен, Майкл Нанкин и Джефф Ренфро. Кроме Эдриана Броуди роли в проекте исполнили Эмили Хэмпшир, Горд Рэнд и другие. Премьера запланирована на 22 августа 2021 года.

Зрителям представили еще один трейлер хоррор-сериала, посвященного кукле-убийце Чаки. Премьера видеоролика состоялась на конференции Comic-Con. Проект выйдет на канале SyFy 12 октября текущего года.