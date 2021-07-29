Житель Ленобласти зарезал водителя из-за места на парковке

Санкт-Петербург, 29 июля. Житель поселка Токсово решил отстоять место на парковке и напал на владельца автомобиля Datsun с ножом. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Мужчина нанес пострадавшему не менее трех ударов острым предметом, а затем скрылся с места преступления. Раненого человека обнаружил очевидец и сообщил о произошедшем в полицию.

Сотрудники компетентных служб незамедлительно выехали к пострадавшему и увезли его в больницу. Однако водителя Datsun спасти не удалось, он скончался от полученных травм. Полиция уже задержала виновника и отправила его в отделение на допрос.

Жертвами подобных конфликтов становятся не только обычные граждане, но и полицейские. Пытавшийся разрешить конфликт двух мужчин сотрудник службы погиб от рук одного из злоумышленников. Пьяный мужчина вонзил ему нож в сердце из-за сделанного замечания.