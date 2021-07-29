Пловчиха Чикунова пробилась в финал ОИ на дистанции 200 м брассом

Токио, 29 июля. Представительница России Евгения Чикунова успешно квалифицировалась в финал Олимпийских игр в плавании на 200 метров брассом.

Спортсменка финишировала с результатом 2 минуты 20,57 секунды и вышла в финальный этап со второго места. Она уступила лишь представительнице ЮАР Татьяне Схунмакер (2.19,33). Еще одной россиянке Марии Темниковой (2.24,69) не удалось пробиться в следующий заплыв. Финал на дистанции 200 м брассом состоится 30 июля.

Ранее российский пловец Климент Колесников принес в копилку команды бронзовую медаль. Он пришел к финишу третьим на дистанции 100 метров вольным стилем. Для Олимпийского комитета России (ОКР) эта награда стала 25-й.