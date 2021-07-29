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Амурскую тигрицу выпустили на свободу после курса реабилитации в Приамурье
Общество
Амурскую тигрицу выпустили на свободу после курса реабилитации в Приамурье
ФАН  /  Геннадий Кириллов

Благовещенск, 29 июля. Специалисты по защите окружающей среды выпустили на свободу тигрицу, прошедшую курс реабилитации после встречи с человеком в дикой природе.

Животное лишилось потомства по вине человека. Трагическое событие стало причиной стресса, который повлиял на неадекватное поведение тигрицы. После потери детенышей она начала нападать на собак в населенных пунктах, передает пресс-служба Центра "Амурский тигр".

"Тигрицу, отловленную Приморье в апреле 2021 года, вернули в тайгу. Мероприятия по выпуску прошли в канун Международного дня тигра в рамках программы восстановления утраченной группировки тигра в Амурской области", — говорится в сообщении.

Реабилитацию диких животных в Приамурье также проходил птенец сапсана. Птица оказалась полностью здоровой и готовится к выпуску в природу.

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тигрица заповедник дикая природа
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