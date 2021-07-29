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ОКР обратился в МОК после инцидента с участием Медведева и чилийского журналиста
Спорт
ОКР обратился в МОК после инцидента с участием Медведева и чилийского журналиста
ТАСС  /  Шарифулин Валерий

Токио, 29 июля. В Международный олимпийский комитет (МОК) была направлена жалоба от Олимпийского комитета России (ОКР) по поводу провокационного вопроса журналиста в адрес Даниила Медведева.

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио и прошел в следующий раунд соревнования. После игры он пришел в микст-зону, чтобы ответить на вопросы журналистов.

Корреспондент из Чили, обращаясь к Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и поинтересовался, как он себя чувствует с этим клеймом. Россиянин не поддался на провокацию и признался, что впервые в карьере отказывается отвечать на вопрос журналиста. Он потребовал, чтобы репортера больше не допустили к соревнованиям. ОКР ожидает ответ от МОК по поводу данного инцидента.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заявила, что Медведев правильно поступил в этой ситуации. Она считает, что спортсмен дал хороший отпор чилийскому журналисту.

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