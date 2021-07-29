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Жители Сахалина поймали смертельно ядовитую рыбу в Холмском районе
Общество
Жители Сахалина поймали смертельно ядовитую рыбу в Холмском районе
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 29 июля. Сахалинские рыбаки в Холмском районе поймали смертельно ядовитую рыбу фугу. Такой улов является вторым в истории островитян.

Редкая представительница челюстноротых обычно привередливо относится к температурам и предпочитает обитать только в теплых водах. Появление фуги на территории Сахалина является редкостью, однако такое явление может быть связано с жаркой погодой, передает skr.su.

Островитянам в прошлом году уже удавалось встречаться с таким видом. На одной из рыбалок им попадалась фуга, однако мужчины решили отпустить ее обратно в воду.

Необычное существо также было обнаружено на пляже лагеря «Юнга» во Владивостоке. После двухдневного волнения в море люди наткнулись на мертвого детеныша акулы-мако или тихоокеанской сельдевой акулы.

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рыбалка яд фугу
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