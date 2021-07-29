«Прогнили до корней»: дочка Юлии Началовой вступилась за внучку Долиной

Москва, 29 июля. Скандал разгорается вокруг внучки певицы Ларисы Долиной после того, как бабушка поделилась кадрами с выпускного вечера в Московском госинституте культуры, где преподает.

Долина отправилась на вечеринку вместе с девятилетней внучкой Александрой. Активная девочка с удовольствием плясала и пела на празднике вместе со всеми. Вот только подписчики знаменитой певицы остались этим недовольны, оставив в комментариях обидные сообщения.

Мама девочки и дочь Ларисы Долиной Ангелина публично заступилась за свою наследницу. В комментариях она рассказала, что одна из пользовательниц написала, что «у Юлечки Началовой красивая и талантливая девочка», а у Долиных «больная, смотреть противно». Подобные заявления вывели мать из себя.

«Что. У людей. В голове. Токсичные дебилы. <…> Каждому, кто свое дерьмо не умеет в себе держать или сливать его не знает куда. Совет: говори с унитазом», — высказалась Лина Долина.

Чуть позже она добавила, что тем, кто захочет оскорбить ее дочь, она «наваляет по морде» и проклянет. По ее словам, от подобных речей ее начинает трясти.

Отреагировала на скандал и Вера Алдонина, дочь певицы Юлии Началовой. Мама девочки была близкой подругой Лины. Лариса Долина — крестная мама Веры.

«Люди прогнили до корней. Слов у меня вообще нет. «Фантастические твари» — это очень уж уменьшительно-ласкательное название для этих уродов. Ненавижу, когда что-то пишут про маленьких детей. Тем более, про Сашу. Это все от неуверенности в себе, комплексов и несостоявшихся амбиций у обиженных жизнью людей», — написала Вера Лине.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина в гневе набросилась на фолловеров, оскорбляющих ее внучку, и обвинила их в дурном воспитании. Она отметила, что не хочет видеть среди своих подписчиков людей с полным отсутствием такта.